Кинг писал одно, кино показало другое: главный герой «Оно» в фильме оказался на заднем плане — и это не Пеннивайз

Участник «Клуба неудачников» был сердцем истории, а стал тенью.

Пеннивайз может быть лицом франшизы «Оно», но не главным героем. Куда важнее те, кто смог ему противостоять. У Стивена Кинга это не одинокий герой, а целая компания детей, которых объединяет страх, боль и дружба.

Семеро подростков из Дерри, прозвавшие себя «Клубом неудачников», — настоящая сила и двигатель этой истории. Экранизация 2017 года довольно точно передала дух оригинала, хотя и не обошлось без смещения акцентов.

Семь друзей против одного кошмара

Билл Денбро или «Заика Билл» — лидер компании. Потерял младшего брата от рук Оно и, несмотря на заикание, стал главным в их борьбе.

Ричи Тозиер — болтливый выдумщик и любитель посквернословить, который чаще раздражает, чем помогает.

Бен Хэнском — полноватый, добрый, трусливый, но заботливый парень, влюбленный в Беверли.

Беверли Марш — единственная девочка в компании, живущая с жестоким отцом.

Эдди Каспбрек — жертва гиперопеки матери, которая внушила сыну, что он самый больной ребенок на свете.

Стэн Урис — любитель порядка и птиц, которого часто считали трусом, хотя на деле он просто иначе смотрел на мир.

Майк Хэнлон — умный, наблюдательный и единственный из «неудачников», кто остался в Дерри после победы над Клоуном.

Что изменили в фильмах

Кинг в книге сделал Майка ключевым персонажем — именно от его лица ведется рассказ. Он называем себя «сторожем», он поведал друзьям мрачную историю Дерри и помог догадаться, что Пеннивайз — не человек, а древняя тварь.

В фильме эту роль зачем-то передали Бену, а линия Хэнлона осталась урезанной.

Еще одно отличие — в книгах «неудачники» держались вместе, и только в этом была их сила. На экране же дружба показана более хрупкой: после первой схватки с клоуном Ричи предлагает бросить охоту, а Билл отвешивает ему мощный подзатыльник — чего книжный Денбро никогда бы не сделал.

В этой синергии кроется секрет «Клуба неудачников»: они все разные, со своими слабостями, но только бок о бок способны справиться с кошмаром, который парализует взрослых.

