Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Кинг писал одно, кино показало другое: главный герой «Оно» в фильме оказался на заднем плане — и это не Пеннивайз

Кинг писал одно, кино показало другое: главный герой «Оно» в фильме оказался на заднем плане — и это не Пеннивайз

16 сентября 2025 21:01
Кинг писал одно, кино показало другое: главный герой «Оно» в фильме оказался на заднем плане — и это не Пеннивайз

Участник «Клуба неудачников» был сердцем истории, а стал тенью.

Пеннивайз может быть лицом франшизы «Оно», но не главным героем. Куда важнее те, кто смог ему противостоять. У Стивена Кинга это не одинокий герой, а целая компания детей, которых объединяет страх, боль и дружба.

Семеро подростков из Дерри, прозвавшие себя «Клубом неудачников», — настоящая сила и двигатель этой истории. Экранизация 2017 года довольно точно передала дух оригинала, хотя и не обошлось без смещения акцентов.

Семь друзей против одного кошмара

  • Билл Денбро или «Заика Билл» — лидер компании. Потерял младшего брата от рук Оно и, несмотря на заикание, стал главным в их борьбе.

  • Ричи Тозиер — болтливый выдумщик и любитель посквернословить, который чаще раздражает, чем помогает.

  • Бен Хэнском — полноватый, добрый, трусливый, но заботливый парень, влюбленный в Беверли.

  • Беверли Марш — единственная девочка в компании, живущая с жестоким отцом.

  • Эдди Каспбрек — жертва гиперопеки матери, которая внушила сыну, что он самый больной ребенок на свете.

  • Стэн Урис — любитель порядка и птиц, которого часто считали трусом, хотя на деле он просто иначе смотрел на мир.

  • Майк Хэнлон — умный, наблюдательный и единственный из «неудачников», кто остался в Дерри после победы над Клоуном.

Кинг писал одно, кино показало другое: главный герой «Оно» в фильме оказался на заднем плане — и это не Пеннивайз

Что изменили в фильмах

Кинг в книге сделал Майка ключевым персонажем — именно от его лица ведется рассказ. Он называем себя «сторожем», он поведал друзьям мрачную историю Дерри и помог догадаться, что Пеннивайз — не человек, а древняя тварь.

В фильме эту роль зачем-то передали Бену, а линия Хэнлона осталась урезанной.

Еще одно отличие — в книгах «неудачники» держались вместе, и только в этом была их сила. На экране же дружба показана более хрупкой: после первой схватки с клоуном Ричи предлагает бросить охоту, а Билл отвешивает ему мощный подзатыльник — чего книжный Денбро никогда бы не сделал.

В этой синергии кроется секрет «Клуба неудачников»: они все разные, со своими слабостями, но только бок о бок способны справиться с кошмаром, который парализует взрослых.

Ранее мы писали: Стивен Кинг рассказал о собственном подходе к экранизациям своих книг — на съемочной площадке писатель не так суров, как могло показаться

Фото: Кадры из фильма «Оно» (2017 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Очень разочаровала»: как экранизация «Оно» пошла против романа Кинга — цифры поменяли на волне хайпа «Очень разочаровала»: как экранизация «Оно» пошла против романа Кинга — цифры поменяли на волне хайпа Читать дальше 15 сентября 2025
Резня в психушке и «слишком реалистичная трагедия»: эти 5 кошмарных смертей в «Оно 2» доказывают, что Кинг — король ужаса Резня в психушке и «слишком реалистичная трагедия»: эти 5 кошмарных смертей в «Оно 2» доказывают, что Кинг — король ужаса Читать дальше 16 сентября 2025
Без «Оно» и «Зелёной мили» хотя бы в топ-5: в The Times определили лучшие экранизации Кинга — от №1 король ужасов бы вскипел Без «Оно» и «Зелёной мили» хотя бы в топ-5: в The Times определили лучшие экранизации Кинга — от №1 король ужасов бы вскипел Читать дальше 16 сентября 2025
«Где-то между "Барби" и "Лего"»: авторы приоткрыли завесу тайны — фильм по The Sims преподнесет массу сюрпризов «Где-то между "Барби" и "Лего"»: авторы приоткрыли завесу тайны — фильм по The Sims преподнесет массу сюрпризов Читать дальше 17 сентября 2025
«Все так делают»: великолепные «Орудия» психолог разложил по полочкам — лучший хоррор года куда реалистичнее, чем вы думали «Все так делают»: великолепные «Орудия» психолог разложил по полочкам — лучший хоррор года куда реалистичнее, чем вы думали Читать дальше 17 сентября 2025
В именах андроидов в «Чужом» спрятан код: если расставить в правильном порядке, откроется неожиданный спойлер (у нас получилось) В именах андроидов в «Чужом» спрятан код: если расставить в правильном порядке, откроется неожиданный спойлер (у нас получилось) Читать дальше 17 сентября 2025
Стал крестным отцом независимого кино — а мог стать им и у Копполы: как красота сыграла злую шутку с Робертом Редфордом Стал крестным отцом независимого кино — а мог стать им и у Копполы: как красота сыграла злую шутку с Робертом Редфордом Читать дальше 17 сентября 2025
Крякнуть, плюнуть и надежно склеить скотчем: легендарный бой Квай-Гона и Дарта Мола в «Звездных войнах» снимали в уморительных условиях Крякнуть, плюнуть и надежно склеить скотчем: легендарный бой Квай-Гона и Дарта Мола в «Звездных войнах» снимали в уморительных условиях Читать дальше 16 сентября 2025
«В состоянии шока»: если бы не этот культовый военный фильм, «Шрэк» стал бы совсем другим — помогла даже «повесточка» «В состоянии шока»: если бы не этот культовый военный фильм, «Шрэк» стал бы совсем другим — помогла даже «повесточка» Читать дальше 16 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше