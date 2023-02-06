Ким Кардашьян пожалела о фото в нижнем белье – над ней не смеялся только ленивый
Знаменитость явно не ожидала такой реакции от поклонников.
Ким Кардашьян давно считается одной из самых привлекательных мировых звезд. Миллионы фанатов по всему миру осыпают ее комплиментами и признаниями в любви и не скрывают, что мечтали бы с ней познакомиться. Сама же Ким не стесняется делиться с поклонниками весьма откровенными снимками, но, как оказалось, далеко не все из них нравятся публике.
Так, несколько дней назад в социальных сетях знаменитости появилась серия снимков, на которых она позирует в розовом шелковом комплекте от своего бренда Skims. Ким хвастается своей фигурой, красуясь в белье, а в подписи рекламирует новую коллекцию, приуроченную ко Дню святого Валентина.
Публикация мгновенно привлекла внимание пользователей Сети, однако их реакция была совсем не восторженной. Как отметили поклонники, Ким выглядит нелепо в этом комплекте, и, вероятнее всего, она ошиблась с размером. По мнению подписчиков, Кардашьян представила весьма безвкусный комплект, который выглядит дешево.
«Как шелковое дорогое белье может выглядеть так?», «Интересно, сколько это стоит? Убожество какое-то!», «Выглядит как что-то, что я купила за 9 долларов...», «Почему белье сшито так криво?» — недоумевают пользователи Сети.
Ким же никак не отреагировала на нападки фанатов. В своем блоге она продолжила рекламировать праздничную коллекцию, но теперь показывает белье лишь на профессиональных моделях.