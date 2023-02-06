Ким Кардашьян пожалела о фото в нижнем белье – над ней не смеялся только ленивый

Ким Кардашьян давно считается одной из самых привлекательных мировых звезд. Миллионы фанатов по всему миру осыпают ее комплиментами и признаниями в любви и не скрывают, что мечтали бы с ней познакомиться. Сама же Ким не стесняется делиться с поклонниками весьма откровенными снимками, но, как оказалось, далеко не все из них нравятся публике.

Так, несколько дней назад в социальных сетях знаменитости появилась серия снимков, на которых она позирует в розовом шелковом комплекте от своего бренда Skims. Ким хвастается своей фигурой, красуясь в белье, а в подписи рекламирует новую коллекцию, приуроченную ко Дню святого Валентина.

Публикация мгновенно привлекла внимание пользователей Сети, однако их реакция была совсем не восторженной. Как отметили поклонники, Ким выглядит нелепо в этом комплекте, и, вероятнее всего, она ошиблась с размером. По мнению подписчиков, Кардашьян представила весьма безвкусный комплект, который выглядит дешево.

«Как шелковое дорогое белье может выглядеть так?», «Интересно, сколько это стоит? Убожество какое-то!», «Выглядит как что-то, что я купила за 9 долларов...», «Почему белье сшито так криво?» — недоумевают пользователи Сети.

Ким же никак не отреагировала на нападки фанатов. В своем блоге она продолжила рекламировать праздничную коллекцию, но теперь показывает белье лишь на профессиональных моделях.