«Ким Кардашьян по скидке»: решившуюся на преображение Анну Седокову растоптали

Анна Седокова не боится экспериментировать со своим образом. Экс-солистка группы «ВИА Гра» готова на многое ради того, чтобы оказаться в центре всеобщего внимания. Вот и на этот раз ей удалось всполошить интернет-пользователей.

В своих социальных сетях знаменитость опубликовала видео, в кадрах которого похвасталась преображением. Яркая блондинка облачилась в красный комбинезон с длинным шлейфом. В подписи к видео исполнительница уточнила, что в таком виде собралась выходить на сцену.

Судя по всему, звезда была вполне довольна собой. Вот только в Сети ее восторга не разделили. Напротив, хейтеры охотно растоптали решившуюся на перемены Седокову, раскритиковав не только ее внешность, но и поведение. «Анна Седокова в новом образе — это Ким Кардашьян по скидке на „Алике“», «Ничего больше не умеет, кроме как выставлять себя», — гласят комментарии в Сети.