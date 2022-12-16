Килограммы счастью не помеха: глазам не поверите, сколько весит Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес стала звездой мирового масштаба, несмотря на то что ее внешность никогда не соответствовала модельным стандартам. В начале карьеры артистка даже подверглась жесткой травле из-за пышных форм.

По словам певицы, когда она только начинала делать первые шаги в шоу-бизнесе, то идеалом красоты считалась высокая и худая блондинка. Под это описание Лопес, которую природа наградила грушевидным телосложением, никак не подходила.

Как пишет Celebhealthmagazine, при росте в 164 см она весит 62 кило. Как бы там ни было, знаменитость своим примером доказала, что килограммы счастью не помеха. К тому же исполнительница старается следить за питанием и не забывает про занятия спортом.

Ее рацион составляют овощи, травы, бобы, необработанные зерновые, белое мясо и морепродукты. Что же касается физической активности, то ей звезда ежедневно уделяет час своего времени. Она занимается плаванием, бегом, йогой и, конечно, танцами.