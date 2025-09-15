Киллиан Мерфи ответил на слухи о своем участии в сериале по «Гарри Поттеру» — на роль он бы все равно не согласился по одной забавной причине

Пока съемки первого сезона нового сериала по «Гарри Поттеру» в самом разгаре, фанаты продолжают гадать, кому на этот раз достанется роль Волан-де-Морта, появления которого стоит ждать не раньше второго или даже третьего сезона шоу.

Так, в сети уже можно найти целые списки идеальных кандидатов по мнению большинства поклонников книг Джоан Роулинг — в них нашлось место, например, Бенедикту Камбербэтчу и Остину Батлеру, однако первую строчку неизменно занимает Киллиан Мерфи.

Теперь же, спустя месяцы домыслов, актер наконец дал ответ на главный вопрос — списки теперь придется значительно отредактировать.

Киллиан Мерфи опроверг слухи о роли Волан-де-Морта в «Гарри Поттере»

Как бы сильно фанатам «Гарри Поттера» ни хотелось увидеть актера в роли культового злодея, у самого Мерфи, похоже, совсем другие планы на ближайшие годы в кино и на телевидении, а сам он считает, что не имеет никаких шансов против Рэйфа Файнса.

Во время интервью для подкаста Happy Sad Confused Мерфи рассказал, что в курсе всех фанатских теорий, которые гуляют по интернету, — о них ему рассказали его собственные дети.

Тем не менее, никакого отношения к будущему сериалу актер не имеет — помимо того, что он и сам не в курсе, что там с кастингом на роль Волан-де-Морта, Мерфи также признался, что точно не смог бы превзойти сыгравшего злодея в кинофраншизе Рэйфа Файнса, назвав последнего легендой кинематографа и пожелав удачи тому, кто в итоге сыграет роль в новой адаптации.

В конце Мерфи пошутил, что не согласился бы на роль еще и из-за того, что слишком любит свой нос — для образа Волан-де-Морта, у которого вместо носа обычная плоскость с двумя ноздрями, с ним пришлось бы попрощаться.

Актера на роль Волан-де-Морта в сериале уже нашли

Теперь, когда Киллиан Мерфи опроверг все доводы о своем участии в будущем шоу, фанатам «Гарри Поттера» остается только гадать еще активнее, а ждать ответа на главный вопрос — еще два года.

Пару месяцев назад в сети появились признания одного из членов съемочной группы «Гарри Поттера» о том, что на самом деле актера для роли Волан-де-Морта уже нашли, но результаты кастинга HBO будет держать в строжайшем секрете вплоть до выхода на экраны первого сезона, премьера которого намечена на 2027 год.

Кстати, фанаты оригинальных книг пока что верят в то, что сериал все-таки покажет важные детали, которые так и не попали в фильмы-адаптации — о некоторых из таких деталей мы рассказали в этой подборке.