Киевляне были возмущены из-за «Свадьбы в Малиновке»: фильм на удивление стал шедевром

Музыкальная комедия «Свадьба в Малиновке» стала настоящим хитом во второй половине 60-х. Ленту Андрея Тутышкина осыпали комплиментами, и до сих пор она входит в список золотой классики советского кино. Однако во время производства идея картины сталкивалась с весьма серьезной критикой.

Как оказалось, изначально фильм планировали снимать на киевской студии имени Довженко. Чиновники был уверены, что местные кинематографисты максимально точно смогут передать дух села Малиновки, которое располагалось в Украинской ССР. Однако на студии совсем не оценили сценарий. По мнению руководства, лента была чересчур несерьезной, ее нельзя было выпускать в честь юбилея Октябрьской революции.

И тогда сценарий перепоручили Тутышкину, а съемки перенесли в столицу. Постановщик сразу же оценил весь потенциал ленты и с энтузиазмом взялся за работу. Результат поразил и чиновников, и публику: картина стала лидером проката 67-го года и заработала несколько профессиональных наград.