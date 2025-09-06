Киберпанк — это не только «Бегущий по лезвию»: вот 10 фильмов и сериалов, которые перенесут вас в мир неона и машин

Киберпанк — это про будущее, которое наступает слишком быстро. Про корпорации, которые становятся сильнее государств. Про людей, которые добровольно меняют тело на железо, а свободу — на иллюзию безопасности.

Эти фильмы и сериалы — не просто зрелищные истории в неоновых огнях. Это отражение наших страхов: что будет, если технологии перестанут нам подчиняться?

«Апгрейд» (2018)

Грей Трейс живет в мире, где за людей многое делают машины. Сам он остается «старомодным» — предпочитает жить без имплантов. Но после нападения на него и его жену все меняется: супругу убивают, а он оказывается парализован.

Ученый предлагает ему имплант «Стэм», возвращающий контроль над телом. Но вместе с силой приходит голос — Стэм оказывается разумной системой, которая постепенно берет верх над хозяином. И теперь Грей должен решить: кто кем управляет — он компьютером или компьютер им?

«Судья Дредд» (2012)

Добро пожаловать в Мега-Сити Один — город-башню, где восемьсот миллионов человек живут в трущобах и боятся выйти на улицу. Законы здесь бесполезны, поэтому их исполняют «судьи» — одновременно полицейские, прокуроры и палачи.

Легендарный Дредд получает задание проверить стажера Андерсон, которая умеет читать мысли. Вместе они попадают в жилой комплекс на 200 этажей, которым правит наркобаронесса Ма-Ма. Когда здание блокируется, начинается настоящая война: один судья против целой армии.

«Бегущий по лезвию» (1982) и «Бегущий по лезвию 2049» (2017)

В Лос-Анджелесе будущего корпорации производят репликантов — искусственных людей для тяжелой работы. Они сильнее и выносливее, но им запрещено жить на Земле.

Когда группа беглецов проникает в город, бывший охотник Рик Декард получает задание уничтожить их. Но чем ближе он к цели, тем сложнее ответить на вопрос: а что делает человека человеком?

Фанатам этой вселенной подарили сразу два достойных фильма в стиле киберпанка. В продолжении 2017 года история смещается к офицеру K (Райан Гослинг), новому охотнику, который раскрывает тайну, способную перевернуть весь мир.

«Я, робот» (2004)

2035 год. Роботы — обычная часть жизни. Они работают, прислуживают и строго следуют трем законам, гарантирующим безопасность людей. Но детектив Дэл Спунер (Уилл Смит) ненавидит машины: он уверен, что им нельзя доверять.

Когда один из ведущих ученых корпорации умирает при странных обстоятельствах, подозрение падает на уникального робота. Но может ли машина нарушить законы и убить человека? И что будет, если роботы научатся выбирать?

«Робот по имени Чаппи» (2015)

Южная Африка будущего: полиция использует роботов вместо людей. Молодой инженер Деон создает ИИ, который способен не просто выполнять команды, а думать и чувствовать. Испытание он проводит на списанном роботе, который получает имя Чаппи.

Но у Чаппи — сознание ребенка, и мир вокруг принимает его враждебно. Одни хотят использовать его для преступлений, другие — уничтожить. История о том, как невинное создание пытается стать личностью там, где «личность» давно обесценена.

«Трон: Наследие» (2010)

Сэм Флинн, сын знаменитого программиста, случайно попадает внутрь компьютерной Сети — мира, который его отец построил десятилетия назад. Здесь живут программы в виде людей, а арены с дисками и световыми мотоциклами стали способом борьбы за выживание.

Но идиллию разрушил цифровой диктатор Клу — копия Флинна-старшего. Теперь Сэм должен найти отца и остановить искусственный разум, который хочет прорваться в реальный мир.

«Алита: Боевой ангел» (2019)

Доктор Идо находит на свалке тело киборга с живым человеческим мозгом. Он возвращает ей жизнь, дает новое тело и имя — Алита.

Она не помнит прошлого и не может контролировать боевые рефлексы: когда начинается драка, Алита оказывается смертоносной. Постепенно она узнает, что ее судьба связана с великим противостоянием, а ее сила может изменить будущее целого города.

«Призрак в доспехах» (аниме, 1995)

Нью-Порт-Сити, 2029 год. Большинство людей усиливают себя кибернетикой: руки, глаза, даже мозг можно заменить. Майор Мотоко Кусанаги — почти полностью киборг, у нее осталась лишь душа — «призрак».

Она расследует дело хакера «Кукловода», который умеет взламывать сознание людей. Но чем глубже идет расследование, тем сильнее Мотоко понимает: возможно, сама она лишь программа, которая думает, что она человек.

«Видоизмененный углерод»

В 25 веке смерть перестала существовать: память и сознание каждого человека хранятся в чипе-«стэке». Если тело погибает — чип вставляют в новое. Богатые живут вечно, а бедные меняют тела по остаточному принципу.

Бывший солдат Так Ковач проводит 250 лет в цифровой тюрьме, пока магнат Лоренс Бэнкрофт не «воскрешает» его в новом теле. За услугу он требует расследовать собственное убийство: официально он покончил с собой, но уверен, что его убили. Это увлекательная детективная история в сеттинге киберпанка.

«Особое мнение» (2002)

2054 год. Преступления можно предсказывать заранее. Трое медиумов — «провидцы» — видят будущее, и отдел PreCrime арестовывает людей еще до того, как они совершат убийство.

Система кажется идеальной, пока ее руководитель Джон Андертон (Том Круз) сам не оказывается обвиненным в будущем преступлении. Чтобы выжить, он должен доказать, что будущее можно изменить. Но если это правда — рушится вся система.

Представлены варианты на любой вкус: боевики, драмы, триллеры, анимация. Все они заставляют задуматься о том, кто будет хозяином в мире, где все решает код.

Ранее мы писали: Замки, рыцари, интриги и Тимоти Шаламе: топ-10 фильмов про Средневековье, которые скрасят скучный вечер