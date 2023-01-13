Киану Ривзу повезло: каким на самом деле хотели видеть Нео из «Матрицы» (фото)

Киану Ривз навсегда останется в памяти зрителей как легендарный Нео из «Матрицы». Но мало кто знает, что роль предназначалась совсем другому артисту.

Братья, а теперь сестры Вачовски, хотели, чтобы в их проекте снялся Уилл Смит. Но артист отказал им в сотрудничестве из-за своей занятости в другой картине — «Дикий, дикий Запад». В итоге Смит прогадал. «Запад» провалился и собрал множество антипремий «Золотая малина».

Кроме Уилла Вачовски предлагали роль Нео британскому актеру Юэну Макгрэгору, а также Леонардо ДиКаприо и Тому Крузу. Но все они сказали нет. Тогда очередь дошла до Ривза, который с радостью принял приглашение режиссеров.

Роль стала судьбоносной в его карьере. До сих пор актер ассоциируется с персонажем из «Матрицы», который стал культовым героем. Также трилогия спасла его карьеру и обеспечила Киану статус суперзвезды Голливуда, хотя до этого популярность Ривза сходила не нет после череды неудачных проектов. Стоит признать, что такой «камбэк» удается только избранным.