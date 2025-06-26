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Киноафиша Статьи Киану Ривз жалеет, что снялся в этом провалившемся научно-фантастическом триллере — фильм со звездным кастом разнесли и критики, и зрители

Киану Ривз жалеет, что снялся в этом провалившемся научно-фантастическом триллере — фильм со звездным кастом разнесли и критики, и зрители

26 июня 2025 09:25
Кадр из фильма «Цепная реакция»

Сценарий поменяли прямо на ходу, но отказаться от роли актер уже не мог.

Сейчас Киану Ривз снимается в одних из самых громких и высокооцененных проектах, но, как и у любого другого актера, в его карьере случался далеко не один эпичный провал. Известность Ривз приобрел еще в 1990-х годах, начав сниматься в уже ставших его фишкой боевиках и научно-фантастических фильмах — один из таких, способный похвастаться самым что ни на есть звездным актерским составом, имел все шансы заполучить успех и превратиться в одну из лучших работ актера.

Все пошло совсем не по плану буквально в первый же день съемок, а в итоге картина с треском провалилась в прокате и собрала целую коллекцию злостных комментариев от критиков.

Сценарий «Цепной реакции» стал причиной тотального неуспеха фильма

Спустя несколько лет после того, как «Цепная реакция» вышла на большие экраны, Ривз признался, что в конечном итоге пожалел о том, что согласился на роль — просто потому, что ее радикально поменяли буквально накануне начала съемок.

По словам актера, к выбору своих ролей он всегда подходит тщательно и ориентируется в основном на то, насколько интересным оказывается его персонаж — так случилось и с «Цепной реакцией», в которой Ривз должен был играть Эдди Казаливича, несправедливо обвиненного героя, действиями которого движет желание доказать всем свою невиновность. Вскоре, однако, выяснилось, что линию персонажа практически полностью изменили накануне начала съемок, что заставило Ривза охладеть к проекту и засомневаться в том, стоило ли вообще соглашаться на такую авантюру.

«Цепная реакция» — один из худших фильмов в карьере Киану Ривза

Кадр из фильма «Цепная реакция»

Научно-фантастический триллер в итоге не смогли спасти ни сам Ривз, ни его коллеги по съемочной площадке Морган Фримен, Рэйчел Вайс и Брайан Кокс. В прокате «Цепная реакция» собрала всего лишь 60 миллионов долларов при бюджете в 50 миллионов, а критики и зрители почти в унисон говорили о том, что подвела даже игра, казалось бы, одних из лучших актеров. Спустя почти 30 лет после своего выхода фильм сохраняет так себе оценки в 18% и 27% «свежести» на Rotten Tomatoes.

Тем не менее, в фильмографии Киану Ривза найдется немало места и фильмам, которые пришлись по душе и знаменитым режиссерам — о картине, которую создатель «Аноры» Шон Бэйкер считает лучшей в карьере Ривза, мы уже рассказывали тут.

Фото: Кадр из фильма «Цепная реакция»
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
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