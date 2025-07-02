Ки Хун жив, а вот младенец... Создатель «Игры в кальмара» раскрыл сюжет альтернативной концовки

Финал третьего сезона «Игры в кальмара» оказался не просто шокирующим, но и неожиданным даже для тех, кто стоял у истоков сериала. Хван Дон Хёк, режиссёр и сценарист шоу, признался, что изначально финал задумывался совсем иначе — и лишь в процессе написания он понял: история требует иного завершения.

Изначальный финал

«Когда у меня было смутное представление о том, какую историю я хочу рассказать во втором и третьем сезонах, я на самом деле представлял себе другую концовку», — заявил сценарист в беседе с Variety.

По первоначальному замыслу, Ки Хун должен был сделать другой выбор — противоположный тому, который мы увидели. В окончательной версии он жертвует собой ради спасения ребёнка 222-й, разрушая планы Фронтмена (Ин Хо) и опровергая мрачную идею о том, что люди всегда выберут собственное выживание.

Судя по всему, стоя на краю 456-й по первоначальному сценарию выбирал жизнь, жертвую при этом ребенком. Сурово, но в духе мрачной философии сериала: люди в конечном итоге остаются алчными и всегда ставят себя выше других.

Новый финал

Кульминацией становится видение Ки Хуна, в котором появляется Сэ Бёк — погибшая героиня первого сезона. Она говорит всего три слова: «Ты не такой человек» — и это, по словам Хвана, «самая сильная сцена всей истории». Эти слова возвращают героя к себе, к человечности — и не дает совершить убийство.

Хван подчёркивает: это окончание истории Ки Хуна, максимум он появится в виде флэшбеков, если Фронтмен появится в спин-оффе. Мир «Игры в кальмара» может продолжиться: в финальной сцене Кейт Бланшетт в роли нового вербовщика ищет участников для версии «Игры» в Лос-Анджелесе.

А еще режиссер «Игры в кальмара» наконец рассказал, какой должна была быть та странная речь Сон Ки Хуна в финале.