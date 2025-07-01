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Ки Хун умер, Фронтмен остался: «Игра в кальмара 4» может выйти, но в ней злодей станет главным героем

1 июля 2025 09:54
Ки Хун умер, Фронтмен остался: «Игра в кальмара 4» может выйти, но в ней злодей станет главным героем

Еще больше флешбеков, новые игры и моральные выборы. 

Слишком многое в «Игре в кальмара» мы принимали за чистую монету: кто-то выжил, кто-то стал Фронтменом, почти убил брата и обманывал игроков.

Но третий сезон обрушивает на зрителя горькую правду: Ин Хо, носитель маски, тот самый безмолвный Ведущий из второго сезона, не просто стал «частью системы ужасных игр». Он — её жертва, её продукт и её идеальный солдат. И теперь он выходит на первый план.

Ки Хун умер, Фронтмен остался: «Игра в кальмара 4» может выйти, но в ней злодей станет главным героем

Почему главный герой не Ки Хун

Флешбэки раскрывают: Ин Хо выиграл 28-ю Игру, но не потому что был сильнее. Он получил нож от Иль Нама и… сорвал финал, уничтожив всех оппонентов. Он не только зверски убил своих оппонентов, но и уничтожил свою человечность. В тот день Ин Хо перестал существовать, а появился бездушный Фронтмен, лишенный и капли сострадания. Этот выбор стал точкой невозврата.

Ки Хун умер, Фронтмен остался: «Игра в кальмара 4» может выйти, но в ней злодей станет главным героем

Ин Хо — сломанный человек, который однажды сдался. Сначала — чтобы выжить, потом — чтобы контролировать игру, единственный смысл его существования сводился к тому, чтобы эффективно работать.

Его брат искал в нём родного человека, а нашёл — бездушную машину. И только теперь мы видим: за маской не монстр, а выживший, который однажды выбрал путь силы и навсегда потерял лицо.

Ки Хун умер, Фронтмен остался: «Игра в кальмара 4» может выйти, но в ней злодей станет главным героем

Четвертый сезон вполне реален

Создается ощущение, что создатели заложили основу для продолжения, ведь в третьей главе истории Ки Хун вовсе не был главным. Героя намеренно отодвинули на второй план: сперва другиие игроки, в финале сам Фронтмен.

Они оба играли, видели смерть, хотели помочь близким. Но Ин Хо подчинился системе, стал ее лицом, а Ки Хун — остался человеком, не убил и напомнил, что он не скаковая лошадь. И это сломило Фронтмена.

Ки Хун умер, Фронтмен остался: «Игра в кальмара 4» может выйти, но в ней злодей станет главным героем

В финале Ведущий поступил по совести: сохранил жизнь ребенку, перевел ему выигрыш и отдал остатки от гонорара Ки Хуна его дочери. В конце мы видим его наблюдающим за очередной вербовкой, уже в США. И создается ощущение, что это не финал его истории.

Фронтмен может вернуться в четвертом сезоне или спин-оффе от Финчера. Не исключено, что после слов Ки Хуна он сам попытается дискредитировать игры изнутри.

Карательная Статуя свободы и смертельные классики: в американской «Игре в кальмара» будут особенные игры — и вот, чего ждут от Финчера.

Фото: Кадр из сериала «Игра в кальмара»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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