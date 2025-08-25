Меню
Киноафиша Статьи Кхалиси, мать, разрушительница и королева: объясняем смысл 9 титулов Дейнерис из «Игры престолов»

25 августа 2025 08:56
Слушать их было утомительно для зрителей, но пояснение лучше раскрывает безумную правительницу. 

У Дейенерис Таргариен, одной из самых ярких фигур «Игры престолов», девять титулов. Для многих зрителей они звучали как пафосное перечисление регалий, повторяемое из раза в раз ради устрашения.

Но за каждым скрывается целая история — о её происхождении, борьбе, потерях и власти.

Бурерождённая

Дейенерис буквально появилась на свет во время мощнейшего шторма на острове Драконий Камень — отсюда и прозвище. Но «Бурерождённая» это еще и символ хаоса, в который она родилась.

Семья была в изгнании, династия Таргариенов свергнута, мир вокруг рушился из-за Старков и Баратеонов. С самого детства ее жизнь была бурной на события, от того и титул.

Принцесса Драконьего Камня

Этот титул в мире Мартина аналогичен британскому «принцу Уэльскому» и присваивается законному наследнику Железного трона. Дейенерис продолжает использовать его, даже будучи в изгнании, подчёркивая: претензии Баратеонов и Ланнистеров она не признаёт.

Королева Миэрина

В Миэрине она впервые становится настоящей правительницей, а не просто девочкой, за которую тайно поднимают бокалы великие лорды Вестероса.

В аналоге арабских стран Дейенерис ломает рабовладельческий строй, сталкивается с восстаниями и интригами, учится управлять городом и людьми. Став королевой Миэрина она обожглась, но вынесла важные уроки.

Мать драконов

Магический ритуал, костёр, смерть Дрого — и рождение трёх драконов. Дейенерис выходит из пламени живой, с ними на руках. С этого момента огнедышащие воспринимают ее как мать, а она считает их своими детьми.

Для всего мира это звучит словно шутка, но присутсвовашие при рождении драконов идут за Таргариен на смерть.

Кхалиси Великого Травяного Моря

Сначала жена кхала Дрого, затем вдова, а позже — она сама стала великим вождем, убив сильнейших наездников в огне и подчинив дотракийский народ. Этот титул — символ её способности объединять даже тех, кто жил по закону силы, и превращать врагов в последователей.

Неопалимая

Дейенерис дважды выходит из огня невредимой — при рождении драконов и в сцене с дотракийцами. В книгах это чудо, а не врождённая способность Таргариенов.

Но сериал превращает её в почти мистическую фигуру: женщина, прошедшая сквозь пламя и возродившаяся еще более сильной. К слову, в книгах после обряда она лишалась волос, но в сериале этот момент решили исключить.

Разрушительница цепей

Её личная идеология. Освободив рабов Астапора, Юнкая и Миэрина, Дейенерис завоёвывает не только территории, но и сердца тысяч людей.

Но её решения приносят хаос и новые войны — свобода не всегда гарантирует счастье и приносит только радость. В конечном счете королеве приходится казнить некоторых последователей, ведь они после годов жизни под гнетом не могли нести ответственность за свои поступки.

Королева андалов и первых людей

Традиционный титул для монархов Вестероса. Он подчёркивает, что Дейенерис претендует не на один регион, а на власть над всем континентом и всеми его народами — от Старков на Севере до дома Мартеллов.

Защитница Семи Королевств

При этом она не просто правитель, собирающий подати, но хранитель покоя. Этот титул говорит о её стремлении объединить Вестерос под одной властью и защищать его от внутренних врагов и внешних угроз вроде белых ходоков.

Каждый титул — кусок мозаики, из которой сложена её судьба. Вместе они рассказывают историю девушки, выросшей в изгнании, которая стала символом власти, свободы и перемен. Жаль, что ее путь в конечном итоге оборвался от клинка возлюбленного. Но боги уже подбросили монетку.

У Сноу вдвое меньше, чем у Беса — и речь не про замок: Дейнерис на «Игре престолов» заработала $20 млн, и лишь один коллега ее обошел.

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
