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Кейт в подметки не годится: как выглядит любовница принца Уильяма

2 мая 2023 09:15
Кейт в подметки не годится: как выглядит любовница принца Уильяма

Разлучницу подселят к монаршим особам.

Давно ходят слухи о том, что принц Уильям изменяет Кейт Мидлтон с приближенной ко двору женщиной. Ее зовут Роуз Хэнбери, и она бывшая подруга герцогини Кембриджской. Что известно о Хэнбери?

Она замужем за маркизом Чамли, который старше ее на 23 года. Худощавая брюнетка часто притягивает к себе взгляды мужчин — она появляется в платьях с декольте или в нарядах, открывающих ноги. Но британцы, как истинные поклонники Кейт Миддлтон, конечно, отдают предпочтение ей. У жены принца Уильяма потрясающая заразительная улыбка, тонкие черты лица. А одевается она в стиле принцессы Дианы, которую до сих пор боготворит вся страна.

Кейт в подметки не годится: как выглядит любовница принца Уильяма

Поэтому британцы очень волнуются за отношения Кейт и Уильяма. Ведь, как сообщает «Экспресс газета», в романе Уильяма и Хэнбери наметился новый поворот. Карл III дал новую должность ее супругу. Это позволит любовнице герцога Кембриджского жить с ним в одном дворце.

Фото: Legion-Media
Ксения Тиманина
Ксения Тиманина
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