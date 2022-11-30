Кейт Уинслет годами стыдилась правды о рождении дочери: сегодня ее бы не поняли

Сейчас Кейт Уинслет не только оскароносная актриса, но и многодетная мать. Она не стесняется несовершенств собственной внешности, не скрывает появившиеся морщины и поддерживает своим примером женщин по всему миру. Но такой уверенной Кейт была далеко не всегда. Когда в 2000 году она родила первую дочку Мию, ей пришлось нелегко.

Оказалось, что много лет она скрывала способ появления ее первенца на свет. Уинслет пришлось пройти через операцию кесарева сечения. Но на все вопросы актриса заявляла, что у нее были естественные роды. По словам Кейт, ей казалось, что она стала мамой не по-настоящему. Сейчас бы женщины актрису точно не поняли.

«Чувствовала себя полной неудачницей», — говорила актриса в интервью.

Уинслет была уверена, что не сможет считаться настоящей женщиной. Но со временем она переборола в себе это убеждение. Сейчас Кейт откровенно говорит о первых родах, заявляя, что способ появления ребенка не так важен, как дальнейшее воспитание и забота о нем, в которых и таится секрет материнства.