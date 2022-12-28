Кейт не заслужила подарок дороже? За что принца Уильяма разнесли в Сети

Кейт Миддлтон и Уильям снова запустили слухи о разладе в семье. Такие предположения возникли у интернет-пользователей, когда они обратили внимание на подарок принца своей супруге. Оказалось, что Уильям презентовал Кейт украшение — серьги в золотых оттенках с деталями синего и серого цветов она тут же продемонстрировала на службе в церкви в поместье Норфолк на Рождество.

И пользовательницы Сети оказались не в восторге от выбора принца. Мало того, что сережки сделаны из латунного сплава и стоят всего около 100 евро (порядка 7 тысяч рублей), так еще и выглядят они безвкусно. Как отметили некоторые комментаторы, такое пустяковое украшение больше подошло бы девочке-подростку.

Причем раньше Уильям не скупился на подарки для жены. Например, в 2010 году он купил для нее серьги известного ювелирного бренда из золота с бриллиантами. Стоили они в 40 раз дороже нынешнего презента.

Поступок Уильяма можно был бы объяснить, если бы он поддержал британских дизайнеров. Но эти серьги произведены французской компанией, чье производство находится в Китае и Индии.