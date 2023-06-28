Кейт Миддлтон завела «невзрачную подружку»: на ее фоне стала красавицей

Любимица Британии Кейт Миддлтон знает, как очаровать публику. В арсенале принцессы Уэльской множество способов и всяческих ухищрений.

Так, в последнее время Кейт все чаще появляется в компании герцогини Эдинбургской Софи. Британская общественность не нарадуется, видя монарших особ вместе. Однако находятся скептики, которые углядели в этой «дружбе» корысть со стороны Миддлтон.

Эти люди уверены, что супруга принца Уильяма специально выходит в свет с Софи, дабы выглядеть красоткой на ее фоне. У герцогини Эдинбургской невзрачная внешность, «сухое» лицо и колючий взгляд. Она явно проигрывает миловидной Миддлтон.

Неизвестно, насколько эта теория правдива. Но многие девушки часто специально выбирают себе невзрачных подруг, чтобы на их фоне выглядеть красотками.

Основная часть британцев не придает этой версии особого значения. Они продолжают обсуждать наряды, в которых щеголяют Кейт и Софи, и не скупятся на похвалу для них обеих.