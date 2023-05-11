Кейт Миддлтон выставили на посмешище из-за новой королевы: даже смотреть стыдно

Стиль Кейт Миддлтон модные эксперты уже несколько лет признают безупречным. Из всех членов королевской семьи именно за ней интереснее всего наблюдать. Супруга принца Уильяма роскошно выглядит в элегантных платьях и простых джинсах. При этом она знает, как можно аккуратно нарушить протокол и затмить своим образом любую красавицу. Тем не менее в способностях аристократки недавно усомнились.

Для прошедшей коронации Карла III его невестка выбрала весьма простой наряд, из-за которого и опозорилась перед подданными. На ней было белое платье с вырезом и аккуратной вышивкой. В нем Кейт выглядела не так шикарно, как могла бы. И, скорее всего, причиной тому стала нелюбимая британцами Камилла Паркер-Боулз.

Принцесса Уэльская, судя по всему, не хотела затмевать жену монарха, поэтому выбрала такой непримечательный наряд. В то время как новая королева выглядела роскошно и превзошла Миддлтон.