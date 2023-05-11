Кейт Миддлтон выставили на посмешище из-за новой королевы: даже смотреть стыдно
Камилла превзошла невестку.
Стиль Кейт Миддлтон модные эксперты уже несколько лет признают безупречным. Из всех членов королевской семьи именно за ней интереснее всего наблюдать. Супруга принца Уильяма роскошно выглядит в элегантных платьях и простых джинсах. При этом она знает, как можно аккуратно нарушить протокол и затмить своим образом любую красавицу. Тем не менее в способностях аристократки недавно усомнились.
Для прошедшей коронации Карла III его невестка выбрала весьма простой наряд, из-за которого и опозорилась перед подданными. На ней было белое платье с вырезом и аккуратной вышивкой. В нем Кейт выглядела не так шикарно, как могла бы. И, скорее всего, причиной тому стала нелюбимая британцами Камилла Паркер-Боулз.
Принцесса Уэльская, судя по всему, не хотела затмевать жену монарха, поэтому выбрала такой непримечательный наряд. В то время как новая королева выглядела роскошно и превзошла Миддлтон.