Кейт Миддлтон серьезно нарушила правило королевской семьи: поймете по фото какое

Жизнь членов королевской семьи состоит из десятков законов и ограничений, которые контролируют каждый аспект их быта. И, как оказалось, королевские особы далеко не всегда стремятся их соблюдать.

Так, на недавно прошедшей пасхальной службе Кейт Миддлтон решила нарушить этикет. Для торжественного мероприятия она выбрала синее изящное пальто со шляпкой в тон, бежевые туфли-лодочки, а завершила образ алым маникюром. Ее наряд не остался без внимания британской прессы, которая не смогла пропустить такое вопиющее пренебрежение правилами.

Дело в том, что королевский этикет запрещает какой-либо цвет ногтей, кроме нежно-розового. Любые отступления строго порицаются, а сама королева Елизавета, по слухам, всегда очень внимательно следила за соблюдением именно этого правила.

В итоге наряд супруги принца Уильяма шокировал публику, но королевские эксперты пока не прокомментировали ситуацию и не дали объяснения, почему Миддлтон решила так грубо нарушить устои семьи.