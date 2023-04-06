Кейт Миддлтон раскрыла секрет, как сделать талию стройнее за секунду: все очень просто

Стилем Кейт Миддлтон восхищаются миллионы поклонников по всему миру. Супруга принца Уильяма знает, как подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки. Если внимательно наблюдать за выходами монаршей особы в свет, то можно заметить, что она прибегает к одной маленькой хитрости.

Будущая королева-консорт не боится ярких цветов и отдает предпочтение масс-маркету, что немало удивляет публику. Кроме того, Миддлтон обожает платья и юбки, за счет чего остается женственной и притягательной. А чтобы казаться еще более хрупкой, Кейт не забывает о модном аксессуаре, которым другие представительницы прекрасного пола часто пренебрегают.

Миддлтон любит дополнять свои аутфиты поясом на талии. Именно это позволяет ей буквально за секунду сделать свои формы еще более точеными. К тому же всевозможные ремни помогают заметно разнообразить стиль Кейт и сделать его максимально эффектным и запоминающимся.