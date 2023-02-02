Кейт Миддлтон раскрыла секрет идеальной фигуры: три ребенка не помеха стройности

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон уже давно считается иконой стиля и образцом для подражания. Ей удается держать себя в превосходной форме, несмотря на рождение троих детей. В чем ее секрет красоты и стройности?

Кейт не раз признавалась, что обладает отменным аппетитом. Из-за этого ей приходится строго следить за питанием. Так, чтобы привести себя в форму после третьих родов, герцогиня стала устраивать один разгрузочный день в неделю: в рационе только свежие фрукты и овощи, а также вода с лимоном.

Любимым диетическим блюдом Кейт является овощное карри, которое герцогиня с удовольствием готовит сама. Миддлтон не отказывает себе в десертах. Она обожает ирисовый пудинг — рецепт сладости передается в ее семье из поколения в поколение. Также Кейт не прочь побаловаться попкорном за просмотром спортивных матчей.

Миддлтон не забывает и о регулярных тренировках. Она предпочитает бассейн, как и королева Елизавета II, а также кроссфит. Благодаря всем этим нехитрым мерам 41-летней Кейт удается сохранять фигуру в отличной форме.