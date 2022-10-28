Кейт Миддлтон публично унизили: в этот раз Меган Маркл ни при чем

В последнее время имя Кейт Миддлтон упоминается в прессе в связи с нерадостными событиями. Например, СМИ часто пишут о том, что знаменитость заметно постарела и проигрывает Меган Маркл, которая старше, но выглядит моложе. Однако не так давно супругу принца Уильяма публично унизили, и на этот раз герцогиня Сассекская не имеет к этому никакого отношения.

В медийном пространстве горячо обсуждаются слухи о том, что старший сын Дианы Спенсер изменяет своей супруге, поскольку та не может удовлетворить все его желания. Миддлтон предпочитает не комментировать эти домыслы, чем лишь подливает масла в огонь. Как пишет портал «7 дней», Кейт так и не подошла к журналистам во время регаты, прошедшей в рамках Игр Содружества.

Не желая отвечать на провокационные вопросы о похождениях Уильяма, Миддлтон натянула свою дежурную улыбку и сделала вид, что ничего не происходит. Между тем интернет-пользователи жалеют принцессу Уэльскую, оказавшуюся в довольно щекотливой ситуации из-за того, что подробности ее интимной жизни с мужем стали достоянием общественности.