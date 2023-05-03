Кейт Миддлтон против: не поверите, что готовит наследнику престола Карл III

Совсем скоро состоится долгожданная коронация Карла III. В этом грандиозном мероприятии примут участие все члены королевской семьи, даже самые маленькие.

Особая роль будет отведена наследнику престола — 9-летнему Джорджу, старшему сыну Кейт Миддлтон и Уильяма. Дедушка хочет, чтобы маленький принц был пажом на его коронации. Однако мать Джорджа категорически против этого. И вот почему.

Герцогиня Кембриджская считает, что такая ответственность — слишком большая нагрузка для ребенка. Принцу придется быть в центре внимания и испытывать на себе давление публики. Но в итоге Кейт и Уильям пришли к выводу, что Джордж уже взрослый и сможет справиться с этой задачей.

Старший отпрыск Миддлтон станет самым молодым пажом в истории.

Принц будет сопровождать своего деда на протяжении всей коронации и нести его мантию. Эта обязанность традиционно присваивается сыновьям знатных семей, достигших пубертата. Однако ради Джорджа Карл III хочет сделать исключение.

Известно, что другие дети Кейт и Уильяма, Шарлотта и Луи, будут присутствовать на коронации только как зрители.