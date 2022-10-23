Кейт Миддлтон пришла в ярость: правду об измене принца Уильяма предали огласке

Кейт Миддлтон и принц Уильям лишь на первый взгляд кажутся идеальной и счастливой парой. На самом же деле в СМИ давно ходят слухи о том, что старший сын леди Ди неверен своей избраннице. Более того, изменяет он жене не с кем-нибудь, а с ее близкой подругой Сарой Роуз Ханбери.

Принцесса Уэльская предпочитает воздерживаться от комментариев столь пикантной ситуации. Тем не менее ее реакция на разговоры о похождениях мужа вышла наружу. Как оказалось, Миддлтон пришла в ярость. Об этом порталу Us Weekly поведал инсайдер из окружения королевской семьи.