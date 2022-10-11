Кейт Миддлтон пришла в ярость от поведения ближнего круга: причина обескураживает

Мир узнал о Кейт Миддлтон, когда в 2005 году папарацци засняли ее на свидании с принцем Уильямом. К тому времени пара состояла в романтических прошениях уже пару лет. В 2010 году состоялась помолвка принца, а спустя год Уильям и Кейт поженились. За эти 11 лет они стали родителями трех детей и самыми любимыми принцем и принцессой Британии в противовес опальным и скандальным Гарри и Меган.

Миддлтон обзавелась целым рядом титулов — от герцогини Кембриджской до графини Стратерн. А после смерти королевы Елизаветы II она стала еще принцессой Уэльской. Однако ближний круг по-прежнему обходится простой формой имени — Кейт. И такое отношение приводит принцессу в ярость.

По данным Sunday Express, Миддлтон уже неоднократно просила друзей, близких и тем более сотрудников дворца называть ее лишь полным именем — Кэтрин. Такие же требования были озвучены и британской прессе. По всей видимости, подобное имя кажется принцессе куда более достойным, чем неформальное Кейт. Но пока ее слова никто не воспринял всерьез.

Между тем источники припомнили, что еще в 2008 году до официальной свадьбы с Уильямом Миддлтон уже разослала друзьям электронные письма с просьбой называть ее теперь не иначе как Кэтрин. Однако имя так и не прижилось.