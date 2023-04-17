Кейт Миддлтон позавидует: только взгляните эту на принцессу-бунтарку (фото)

Кейт Миддлтон обожает вся Британия. Герцогиня Кембрижская славится своим уважением к традициям королевской семьи и строгим соблюдением дресс-кода.

Но не все принцессы готовы неукоснительно следовать правилам, и яркий тому пример — Амира Аль-Тавиль. За дерзкий стиль ее прозвали бунтаркой. Амира Аль-Тавиль — бывшая принцесса Саудовской Аравии. Она разрушила множество стереотипов об арабских девушках и подала пример, как правильно выходить за рамки норм. Принцесса никогда не носила традиционную одежду и отдавала предпочтение западному стилю.

Однажды Амира Аль-Тавиль появилась на мероприятии в кружевном платье и произвела фурор в обществе. Наряд украсили тканевые розы, придавшие образу «изюминки». Общую картину дополнила изящная шляпка в тон. Платье подчеркнуло женственность принцессы и ее грацию.

Такому образу позавидует Кейт Миддлтон, ведь она не может себе позволить такого обилия кружева и розочек. Британский королевский стиль все же более строгий и сдержанный. Если герцогиня и появляется в кружевных платьях, то они куда более лаконичны, чем наряд Амиры Аль-Тавиль.