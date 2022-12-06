Кейт Миддлтон осталась не у дел: Карл III показал свое истинное лицо

После смерти Елизаветы II новый король Великобритании Карл III начал устанавливать в Букингемском дворце свои правила. Одно из них заметно испортит жизнь супруге принца Уильяма Кейт Миддлтон.

Поправки, принятые монархом, касаются меню. Карл III выступил с запретом подавать во всех королевских резиденциях такое блюдо, как фуа-гра. То, что старший сын Елизаветы не любит французский деликатес, для многих не новость. Еще в 2008 году он запретил подавать его в своем особняке Кларенс-хаус.

Одна из причин вышеупомянутого решения — способ приготовления блюда. Чтобы оно получилось, гусей и уток предварительно насильно кормят, в результате чего их печень увеличивается в 10 раз. Несмотря на подобную жестокость, данный деликатес, как пишет The Daily Mail, является любимым у Кейт Миддлтон. Но теперь принцессе Уэльской придется обходиться без него.