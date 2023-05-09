Кейт Миддлтон носит одну вещь 17 лет: россиянкам она придется по вкусу

Члены королевской семьи часто ассоциируются с роскошью и богатством. Но из всех представителей династии Виндзоров ярко выделяется Кейт Миддлтон. У жены наследника престола утонченный вкус, и она умело сочетает брендовые вещи с более дешевой одеждой из обычных магазинов.

К тому же выяснилось, что герцогиня бережно хранит некоторые предметы гардероба. К примеру, черные перчатки с вышивкой являются одним из ее любимых аксессуаров на протяжении 17 лет. Впервые красавица появилась в них на выпускном параде военной академии, в которой учился принц Уильям. Это произошло в 2006 году, и с тех пор поклонники Кейт иногда замечает эту элегантную деталь ее образов.

Такие красивые перчатки не только дополняют любой наряд, но и являются настоящим спасением в ветреную и прохладную погоду. Аксессуар будет особенно актуален для российских модниц, которые захотят разнообразить свой стиль.