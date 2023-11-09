Кейт Миддлтон никогда не наденет: эти вещи носят только простушки

Для многих Кейт Миддлтон — истинный пример элегантности и безупречного вкуса. Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что принцесса Уэльская отлично разбирается в вопросах стиля. И неспроста она наотрез отказалась от нескольких вещей, которые есть в гардеробе каждой простушки.

Например, супругу принца Уильяма нельзя увидеть в изделиях из кожи. Юбки, платья и блейзеры из этого материала — строжайшее табу для монаршей особы.

Не жалует многодетная мать и ремни с дизайнерским логотипом. Интересно, что дорогостоящие брендовые сумки, за которые многие селебрити готовы продать душу дьяволу, также не удостаиваются внимания снохи Карла III.

Кроме того, Миддлтон никогда не появляется на публике в платьях с открытой спиной. Излишняя откровенность — излюбленный прием колхозниц, к каким Кейт уж точно не относится.