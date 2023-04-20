Кейт Миддлтон и принц Уильям бесстыдно нарушили протокол: причину раскроет одно фото

Чета принца Уильяма и Кейт Миддлтон славится своим уважением к королевскому протоколу. Но ничто человеческое им не чуждо, и порой герцог и герцогиня Кембриджские игнорируют строгие нормы.

Недавно стало известно, что Кейт и Уильям пропустят репетицию коронации Карла III, которая состоится 2 мая. Дело в том, что в этот день их дочь Шарлотта отметит свое восьмилетие. Родители сделают все возможное, чтобы никакая шумиха, связанная с коронацией, не отвлекала принцессу от ее праздника.

Не все поняли и приняли решение Кейт и Уильяма. Общественность негодует, ведь репетиция коронации — это тоже важное мероприятие, поэтому присутствие наследника престола и его супруги на нем обязательно. Но Кейт и Уильям пошли против правил и повели себя как самые обычные родители, а не как королевские особы.

Сама церемония состоится 6 мая. Стало известно, что принц Гарри прилетит на мероприятие, но его супруга Меган Маркл останется в США. Вероятно, герцогиня Сассекская боится общественного порицания со стороны британцев, которые ее явно недолюбливают. Карл III отнесся к ее решению остаться в Америке с пониманием.