Кейт и Уильям случайно опозорились на всю страну: такой конфуз из-за двух букв

Принц Уильям и Кейт Миддлтон как члены королевской семьи обязаны иметь собственную монограмму. Согласно правилам она должна состоять из первых букв имен супругов. И, как оказалось, с этим у герцогов Уэльских возникли большие проблемы.

Дело в том, что первая буква имени Уильяма — W, а его супруги — C, ведь полное имя Кейт — Кэтрин или Catherine. Исходя из этого, их монограмма будет выглядеть как WC, что в большинстве стран мира является обозначением уборной.

Подобный конфуз уже не раз ставил супругов в неловкое положение. Впервые они столкнулись с этой проблемой во время своей свадьбы, когда поместили на торт свои инициалы. Позднее несколько дизайнеров пытались исправить ситуацию, располагая буквы по-другому, но публика всегда видела лишь одно сочетание.

В итоге принц Уильям и Кейт Миддлтон остановились на версии, где буква С располагается над буквой W. Именно этот вариант показался членам королевской семьи самым нейтральным и не вызывающим насмешек.