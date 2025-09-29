Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям

«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям

29 сентября 2025 11:21
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям

Автор передумала в последний момент.

Когда ты слышишь название «Кейпоп-охотницы на демонов», мозг автоматически выстраивает цепочку: девчонки с микрофонами и демоны — звучит как попытка скрестить «Гарри Поттера» с клипом BLACKPINK. И во многом благодаря зажигательным саундтрекам фильм обрел невероятную славу.

Но вот что по-настоящему забавно — кейпопа там вообще не должно было быть.

От фольклора к музыке

Создательница фильма, Мэгги Канг, на сцене конференции Netflix Creative Asia в Пусане выдала инсайд, который раскладывает всю историю проекта. Изначально она хотела просто анимационный фильм о корейской мифологии. Без песен и подтанцовки. Чисто демоны, завеса, древние охотницы и все дела.

Логично, ведь и завязка звучит серьезно: испокон веков Корею терзали демоны. Люди защищались с помощью ханмуна — мистической завесы, которую поддерживали… песни. Настоящие боевые баллады.

«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям

Охотницы передавали свои знания по наследству и скрывались под видом музыкальных групп. И, конечно, тут нельзя было проигнорировать существование K-pop как направления.

Пришел кейпоп — и все взорвалось

Когда к мистике добавили блестки, хайлайтер и модные биты — проект выстрелил. Идея появилась позже, но именно она прокачала масштаб. Сюжет превратился в музыкальный экшен, а фильм — в культурную ракету.

Huntrix — девчонки, которые охотятся на демонов, попутно собирая стадионы. Saja Boys — демоны, которые создают бой-бэнд, чтобы украсть фанатов и, внимание, ослабить ханмун. Да-да, в этом мире фандомы — это магия, а популярность = броня от ада.

За более чем десятилетие работы в Голливуде я так и не увидела ни одного подобного проекта, — объяснила автора хита.

«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям

Все гениальное рождается, как правило, из несочетаемого. Корейская мифология + кейпоп — получился не просто мультик, а аниме достойное оказаться на такой крупной платформе как Netflix.

Канг удалось показать Корею так, как ее никто в Голливуде не показывал. И нашла путь через глянец поп-культуры, сохранив при этом фольклорную начинку.

Ранее мы писали: Свыше 200 млн просмотров: не знаете, что посмотреть в кино — как насчет боевика с «голосом» Джину из «Кейпоп-охотниц»?

Фото: Кадры из мультфильма «Кейпоп-охотницы на демонов»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Помните, как зовут девушек из «Кейпоп-охотниц на демонов»? Имена выдуманные, а вот внешность вдохновлена реальными людьми Помните, как зовут девушек из «Кейпоп-охотниц на демонов»? Имена выдуманные, а вот внешность вдохновлена реальными людьми Читать дальше 1 октября 2025
«Будьте здоровы!»: эта серия «Маши и Медведя» за 14 лет набрала 117 млн просмотров — 402 секунды удовольствия «Будьте здоровы!»: эта серия «Маши и Медведя» за 14 лет набрала 117 млн просмотров — 402 секунды удовольствия Читать дальше 2 октября 2025
Всего 3 серии «Маши и медведя» получили на IMDb оценку 8.5 — нет волков с клизмами, зато есть Sci-Fi, лирика и призраки прошлого Всего 3 серии «Маши и медведя» получили на IMDb оценку 8.5 — нет волков с клизмами, зато есть Sci-Fi, лирика и призраки прошлого Читать дальше 1 октября 2025
Дети только посмеются: в одной из лучших серий «Маши и медведя» спустя годы нашли отсылки, которые поймут только взрослые Дети только посмеются: в одной из лучших серий «Маши и медведя» спустя годы нашли отсылки, которые поймут только взрослые Читать дальше 1 октября 2025
«Умер "еще сильнее", но не исчез»: что случилось с Джину из «Кейпоп-охотницы на демонов» — «голос» Руми дает подсказку «Умер "еще сильнее", но не исчез»: что случилось с Джину из «Кейпоп-охотницы на демонов» — «голос» Руми дает подсказку Читать дальше 1 октября 2025
Афросамурай и пес женатый на японке: Квентин Тарантино снялся в безумной рекламе, но в России ее не показывали Афросамурай и пес женатый на японке: Квентин Тарантино снялся в безумной рекламе, но в России ее не показывали Читать дальше 2 октября 2025
«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер «Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер Читать дальше 2 октября 2025
«Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам) «Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам) Читать дальше 2 октября 2025
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1 Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1 Читать дальше 2 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше