«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям

Когда ты слышишь название «Кейпоп-охотницы на демонов», мозг автоматически выстраивает цепочку: девчонки с микрофонами и демоны — звучит как попытка скрестить «Гарри Поттера» с клипом BLACKPINK. И во многом благодаря зажигательным саундтрекам фильм обрел невероятную славу.

Но вот что по-настоящему забавно — кейпопа там вообще не должно было быть.

От фольклора к музыке

Создательница фильма, Мэгги Канг, на сцене конференции Netflix Creative Asia в Пусане выдала инсайд, который раскладывает всю историю проекта. Изначально она хотела просто анимационный фильм о корейской мифологии. Без песен и подтанцовки. Чисто демоны, завеса, древние охотницы и все дела.

Логично, ведь и завязка звучит серьезно: испокон веков Корею терзали демоны. Люди защищались с помощью ханмуна — мистической завесы, которую поддерживали… песни. Настоящие боевые баллады.

Охотницы передавали свои знания по наследству и скрывались под видом музыкальных групп. И, конечно, тут нельзя было проигнорировать существование K-pop как направления.

Пришел кейпоп — и все взорвалось

Когда к мистике добавили блестки, хайлайтер и модные биты — проект выстрелил. Идея появилась позже, но именно она прокачала масштаб. Сюжет превратился в музыкальный экшен, а фильм — в культурную ракету.

Huntrix — девчонки, которые охотятся на демонов, попутно собирая стадионы. Saja Boys — демоны, которые создают бой-бэнд, чтобы украсть фанатов и, внимание, ослабить ханмун. Да-да, в этом мире фандомы — это магия, а популярность = броня от ада.

За более чем десятилетие работы в Голливуде я так и не увидела ни одного подобного проекта, — объяснила автора хита.

Все гениальное рождается, как правило, из несочетаемого. Корейская мифология + кейпоп — получился не просто мультик, а аниме достойное оказаться на такой крупной платформе как Netflix.

Канг удалось показать Корею так, как ее никто в Голливуде не показывал. И нашла путь через глянец поп-культуры, сохранив при этом фольклорную начинку.

Ранее мы писали: Свыше 200 млн просмотров: не знаете, что посмотреть в кино — как насчет боевика с «голосом» Джину из «Кейпоп-охотниц»?