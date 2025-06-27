«Кей-поповый» мир победил: у свежего аниме Netflix про корейских айдолов рейтинг даже выше, чем у «Поднятия уровня» — да и рисовка круче

В анимационной ленте «Кей-поп-охотницы на демонов», вышедшей на Netflix, сливаются два культурных феномена последних лет — кей-поп и супергероика. Sony Pictures Animation, набравшая невероятную форму после успеха Spider-Verse, показали, что могут сделать безумно крутым не только Майлза Моралеза, и зрительские рейтинги это подтверждают.

87% на Rotten Tomatoes — такой оценки не сумел добиться даже Сон Джин-Ву со своим «Поднятием уровня в одиночку». Да и критики не отстают — 96%!

Сюжет прост как два пальца

Несмотря на необычную завязку — айдолы, которые по ночам охотятся на демонов — фильм получил восторженные отклики от критиков (96% на Rotten Tomatoes) и неожиданно высокую зрительскую оценку (87%). Откуда такой успех?

В центре истории — трио Huntrix: целеустремлённая вокалистка Руми (Арден Чо), хладнокровная танцорша Мира (Мэй Хонг) и заводная рэперша Зои (Чин Ён Ю). Их обожают миллионы фанатов, они разносят стадионы. А потом, ночью, надевают боевые костюмы и молотят демонов налево и направо. Идея простая: музыка — щит от зла, сцена — арена, а каждый фанкам — форма магии.

Сюжет напоминает «Сейлор Мун», сваренную на бульоне из «Баффи» и «Могучих рейнджеров». И это работает, потому что всё тут — на пределе самоиронии, анимации и драматургии.

У девочек появляется антагонист: Saja Boys, демонический бойз-бенд, закинувший вирусный хит «Soda Pop» в чарты и души подростков. Но соль не в том, кто кого перепоёт, а в том, что одна из Huntrix — Руми — сама наполовину демон. И вот уже начинается внутренний конфликт: не просто спасти мир, а полюбить себя, когда ты сам часть того, что этот мир хочет уничтожить.

Изумительный визуал

Да, Sony Pictures Animation снова доказали. Местная анимация порадует поклонников «Аркейна». Это дико стильный и многоформатный визуальный салат: стоп-моушн-пластика, нарочитая 3D-шероховатость, глитчи, всплески хореографии и боёвка, где каждый удар прописан под такт бас-барабана.

И всё это заправлено треками от Jeongyeon, Jihyo и Chaeyoung из TWICE (да, те самые), а кульминационный баттл Huntrix и Saja Boys — это просто k-pop-война миров, где хореография становится формой экзорцизма.

За что хвалят? Да за всё.

🔸 Анимация — на грани невозможного. Sony тут в очередной раз не копирует Spider-Verse, а идёт в своём направлении: стиль напоминает сразу и глянцевый клип, и аниме-боевик, и театральный номер.

🔸 Музыка — не просто фоновое сопровождение, а сюжетный движок. Треки цепляют, мелодии запоминаются, и ты реально хочешь их закинуть себе в плейлист. Да, есть нюанс с тем, что голос актрис и голос певиц не всегда совпадают по тембру — но это простительно, когда весь зал уже подпевает “Takedown”.

🔸 Глубина. Да, это мультик с демонами и айдолами, но в его сердце — очень человечные темы. Вина, принятие себя, попытка вырваться из петли стыда. Руми, полудемон, борется с тем, кем она является. Джину, лидер демонического бойз-бенда, — с тем, что он когда-то предал. И обоим нужно не столько победить зло, сколько признать, что они заслуживают права жить. Без оправданий. Без маски.

🔸 Ирония. Тут, слава богам кей-попа, есть юмор. Героини ржут, дразнят друг друга, стебутся над прессом демонов (буквально). Они ведут себя как настоящие подруги. И когда под конец начинается моральная мясорубка, ты веришь: они пройдут через это не потому, что сильные, а потому что вместе.

Итог

«Кей-поп-охотницы на демонов» — это шикарный пример, как из якобы трэшовой идеи можно сделать хит с душой. Это мультфильм, который одновременно весёлый, умный, красивый и очень современный. Он говорит о тяжёлых чувствах без пафоса, делает их доступными подросткам, и при этом вообще не забывает, как важно быть зрелищным.

Да, это про девушек с микрофонами и магией. Да, это про демонов и айдолов. И да — это чертовски круто.

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