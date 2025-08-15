«Кей-поп-охотницы на демонов» стали самым популярным аниме в истории Netflix: и совсем скоро побьют другой уникальный рекорд

3-4 недели отделяют Руми, Миру и Зои от абсолютной доминации на платформе с большой буквы N.

«Кей-поп-охотницы на демонов» (2025) — новый анимационный феномен Netflix, который уже вписал свое имя в историю сервиса. Фильм, получивший 97% на Rotten Tomatoes, всего за восемь недель после премьеры занял второе место среди самых просматриваемых картин платформы, набрав 184,6 млн просмотров по всему миру.

И нет ни одного полнометражного аниме, набравшего больше.

Ну а до абсолютного рекорда «Нетфликс» остается всего 46,3 млн — именно столько нужно, чтобы сместить «Красное уведомление» (2021) с Двейном Джонсоном, Райаном Рейнольдсом и Галь Гадот, которое держит лидерство с 230,9 млн просмотров уже четыре года.

Если темп сохранится — по 20+ млн зрителей каждую неделю — охотницы смогут переплюнуть экшен-комедию уже через две-три недели.

Сюжет мультфильма вращается вокруг вымышленной K-pop-группы HUNTR/X, чьи участницы днем сияют на сцене, а ночью ведут двойную жизнь, сражаясь с демонами. Их враги — бойз-бэнд Saja Boys, за блестящими образами которого скрываются самые настоящие потусторонние твари.

В озвучке — целая россыпь звезд: Арден Чо, Ан Хе-соп, Мэй Хон, Юн Чжин Ким, Дэниел Дэ Ким, Кен Джон и Ли Бен Хон. Картина уверенно держится в мировом топ-10 Netflix, обгоняя громкие премьеры вроде «Счастливчика Гилмора 2», «Гладиатора II» и «Мегамозга».

Похоже, что «Кей-поп-охотницы» идут к тому, чтобы стать не просто самым популярным аниме-фильмом в истории Netflix, но и обойти вообще всех без исключения.

