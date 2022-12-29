Кевина забыли не по ошибке: эта теория перевернет «Один дома» с ног на голову

Сюжет новогоднего хита всех времен и народов давно известен. История завязывается на том, что родители забывают про маленького сына и оставляют его одного в особняке. Все происходит из-за родительской невнимательности, но одна фанатская теория полностью это опровергает.

По сюжету семейство едва не пропускает свой рейс в Париж из-за будильника. Все собираются в дикой суматохе, но в итоге успевают попасть на самолет. Там-то мать и обнаруживает, что Кевина с ними нет.

Дотошные киноманы предлагают внимательнее присмотреться к одному кадру. Сцена происходит накануне вечером перед вылетом. Отец убирает со стола мусор и вместе с салфеткой выкидывает билет на самолет, на котором отчетливо видно имя «Кевин». Не исключено, что глава семейства сделал это нарочно.

Многие пользователи полностью поддержали теорию. Они отметили, что еще перед вылетом в аэропорту члены семьи не обнаружили лишний билет, поэтому и не вспомнили про Кевина. Если смотреть с такой точки зрения, то добрая комедия превращается в семейную драму.