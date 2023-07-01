Кэт из «Семнадцати мгновений весны» долго прятала приемного сына, а зря: вырос сердцеедом (фото)

Желание стать матерью для приемного малыша пришло к Екатерине Градовой во время работы над фильмом «Семнадцать мгновений весны». В одной из сцен радистка Кэт спасает от гибели чужого младенца, и этот эпизод оставил в душе артистки глубокий след.

Звезда занималась благотворительностью, поэтому часто бывала в Домах малютки. Будь ее воля, приютила бы всех малышей, но актриса понимала, что справится только с одним. И ее выбор пал на Алексея Суховеркова, которого вместе с братом нашли на лестничной клетке. Там крох оставила родная тетя, а после позвонила в милицию, сообщив, что слышит плач брошенных детей.

Градова долго скрывала от журналистов, что в 90-е они с мужем взяли маленького Алешу. Лишь спустя время артистка рассказала, что воспитание мальчика оказалось непростой задачей. По уверению звезды, сказывалась «тяжелая наследственность». К счастью, все трудности удалось преодолеть.

Алексей вырос человеком, далеким от мира шоу-бизнеса. Звездный наследник стал шеф-поваром. В одном из редких интервью он признался, что если бы не Екатерина Градова, то его жизнь сложилась бы гораздо хуже. Меж тем россияне поразились тому, какого красавца все это время прятала артистка. Суховерков оказался тем еще сердцеедом — с такой внешностью он наверняка не знает отбоя от поклонниц.