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Киноафиша Статьи Кэрри Брэдшоу с китайского сайта: преобразившаяся Бородина шокировала народ (фото)

Кэрри Брэдшоу с китайского сайта: преобразившаяся Бородина шокировала народ (фото)

21 апреля 2023 10:15
Кэрри Брэдшоу с китайского сайта: преобразившаяся Бородина шокировала народ (фото)

Она противоречит сама себе.

Ксения Бородина известна не только как ведущая, но и как последовательница моды. Ее образы стали для многих девушек путеводителями по стилю. Однако совсем недавно Бородина опростоволосилась на публике, и причиной тому стал ее неудачный выход.

Ведущая выложила в соцсети фотографию, где она предстала в черных колготках с белыми босоножками. Раньше Ксения критиковала всех за подобное сочетание, но для себя, видимо, сделала исключение.

Подписчики Бородиной были шокированы видом российской Кэрри Брэдшоу, которая, по их словам, вырядилась в одежду с китайского сайта. Новый стиль некогда модной Ксении назвали «колхозом». Фолловеры не перестают возмущаться под постом Бородиной:

«Еще бы фото шерстяных колготок и шлепок банных приложила, чтобы уж наверняка», «Будто сбежала утром не из своей квартиры. Что попалось, то надела», «Я всегда думала, что туфли с открытой пяткой не носят с колготками, а только на голую ногу», «Ксюша, вроде бы вы говорили, что босоножки с колготками несовместимы».

Кэрри Брэдшоу с китайского сайта: преобразившаяся Бородина шокировала народ (фото)
Фото: соцсети, Legion-Media
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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