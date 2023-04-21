Кэрри Брэдшоу с китайского сайта: преобразившаяся Бородина шокировала народ (фото)
Она противоречит сама себе.
Ксения Бородина известна не только как ведущая, но и как последовательница моды. Ее образы стали для многих девушек путеводителями по стилю. Однако совсем недавно Бородина опростоволосилась на публике, и причиной тому стал ее неудачный выход.
Ведущая выложила в соцсети фотографию, где она предстала в черных колготках с белыми босоножками. Раньше Ксения критиковала всех за подобное сочетание, но для себя, видимо, сделала исключение.
Подписчики Бородиной были шокированы видом российской Кэрри Брэдшоу, которая, по их словам, вырядилась в одежду с китайского сайта. Новый стиль некогда модной Ксении назвали «колхозом». Фолловеры не перестают возмущаться под постом Бородиной:
«Еще бы фото шерстяных колготок и шлепок банных приложила, чтобы уж наверняка», «Будто сбежала утром не из своей квартиры. Что попалось, то надела», «Я всегда думала, что туфли с открытой пяткой не носят с колготками, а только на голую ногу», «Ксюша, вроде бы вы говорили, что босоножки с колготками несовместимы».