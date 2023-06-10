Кэрри Брэдшоу должна была играть другая актриса: увидев ее фото, вы испытаете шок

Культовый сериал 90-х «Секс в большом городе» мог бы выглядеть совершенно иначе, ведь в процессе его создания многое менялось едва ли не на ходу. Например, Ким Кэтролл, которая сыграла Саманту, вообще не хотела принимать участие в съемках. Среди причин отказа было недовольство гонораром, ведь он был значительно меньше, чем у исполнительницы главной роли. Не нравилась Ким и атмосфера, которая царила на площадке. Актриса считала ее токсичной.

Менялось и количество серий в некоторых сезонах. Так, беременность Паркер вынудила сделать пятый сезон на десять серий короче. Еще одна любопытная деталь, которая до сих пор вызывает немало споров и обсуждений — с кого же был списан образ мистера Бига. Каких только предположений не выдвигалось! Прозвучало даже имя Дональда Трампа. Хотя наиболее вероятной кажется версия с бойфрендом писательницы, по книге которой снят сериал.

При этом, пожалуй, самую благодатную почву для пересудов давал актерский состав «Секса в большом городе». Чего стоит только тот факт, что Кэрри Брэдшоу могла бы стать брюнеткой. Ведь на главную роль с самого начала прочили вовсе не Сару Джессику Паркер, а Лизу Эдельштейн (Лиза Кадди в сериале «Доктор Хаус»). И даже когда утвердили Паркер вместо Лизы, актриса должна была перекрасить волосы в темный цвет. В самый последний момент продюсеры вдруг передумали, и теперь мы видим сериал таким, какой он есть.