Кэрри Брэдшоу для «бабушек»: только взгляните на британскую икону стиля (фото)

Многие пожилые женщины становятся заложницами своего возраста и соглашаются с вредоносными установками. Они облачаются в темные и закрытые одежды, забывая о ярких красках. Но британка Сюзи Грант на своем примере доказала, что возраст и стиль — совместимые понятия.

Кэрри Брэдшоу «для бабушек» прославилась десять лет назад, когда ей было уже за 60. Сюзи завела блог, куда выкладывала свои экстравагантные фото в модных нарядах. Грант быстро снискала популярность и обзавелась армией поклонников со всего мира — бабушка стала примером даже для молодежи.

Сегодня Сюзи 74 года, и она по-прежнему верна своему яркому стилю. Она не стесняется облачаться в светлые платья с пестрой расцветкой, носит модные кеды с джинсами и молодежными куртками. Поклонники прозвали Грант иконой стиля и не перестают восхищаться ее образами: