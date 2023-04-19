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Кэрри Брэдшоу для «бабушек»: только взгляните на британскую икону стиля (фото)

19 апреля 2023 15:45
Кэрри Брэдшоу для «бабушек»: только взгляните на британскую икону стиля (фото)

Ей подражают даже 20-летние.

Многие пожилые женщины становятся заложницами своего возраста и соглашаются с вредоносными установками. Они облачаются в темные и закрытые одежды, забывая о ярких красках. Но британка Сюзи Грант на своем примере доказала, что возраст и стиль — совместимые понятия.

Кэрри Брэдшоу «для бабушек» прославилась десять лет назад, когда ей было уже за 60. Сюзи завела блог, куда выкладывала свои экстравагантные фото в модных нарядах. Грант быстро снискала популярность и обзавелась армией поклонников со всего мира — бабушка стала примером даже для молодежи.

Сегодня Сюзи 74 года, и она по-прежнему верна своему яркому стилю. Она не стесняется облачаться в светлые платья с пестрой расцветкой, носит модные кеды с джинсами и молодежными куртками. Поклонники прозвали Грант иконой стиля и не перестают восхищаться ее образами:

«Как прекрасно выглядит дама в свои годы, ведь может же быть и этот возраст таким шикарным», «Очень милые образы. Но некоторые на грани... Ну, и пусть! С такой фигурой можно», «Очень живая, модная, со вкусом».

Кэрри Брэдшоу для «бабушек»: только взгляните на британскую икону стиля (фото)
Фото: Globallookpress.com, соцсети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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