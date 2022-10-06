Керем Бюрсин резко высказался о новом романе: фанаты опешили

Керем Бюрсин после расставания с Ханде Эрчел не делится подробностями личной жизни, уверяя всех в том, что его сердце свободно. Тем не менее это не мешает СМИ публиковать информацию о его новых романах.

Так случилось и после того, как звезда сериала «Постучись в мою дверь» побывал на дне рождения одного из своих друзей. Впоследствии в Сети оказалось фото, сделанное во время вечеринки, где актер был запечатлен вместе с другими гостями, среди которых находились и представительницы прекрасного пола. Журналисты турецкого издания Milliyet не могли упустить подвернувшийся случай и заявили о том, что с одной из них у Бюрсина завязались романтические отношения.

После этого актер вдруг взял слово в своих социальных сетях. Бюрсин дал опровержение тому, что у него появилась возлюбленная, чем немало удивил своих фанатов. «Я ни с кем не встречаюсь. Надеюсь, что журналисты перестанут распространять ложную информацию. Займитесь своей жизнью и обсуждайте правдивые новости», — обратился к публике актер.