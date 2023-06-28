Кеосаян в женском обличье: дочь Хмельницкой поражает сходством с отцом

В браке с Аленой Хмельницкой у Тиграна Кеосаяна появилось две дочери. Старшей из них, Александре, 29 лет, а младшей, Ксении, исполнилось 13.

По случаю дня рождения актриса устроила для наследницы скромный домашний праздник. Подробностями торжества знаменитость поделилась в социальных сетях, трогательно обратившись к имениннице. Звезда призналась, что с Ксенией ей не всегда бывает просто, но она сделает все возможное, чтобы всю жизнь оставаться для дочери «родным человеком».

Меж тем фанаты опешили, увидев виновницу торжества. Многим показалось, что на снимках запечатлен Кеосаян в женском обличье. Ксения поразила публику невероятным сходством со своим знаменитым отцом, которого на празднике не оказалось. К тому же, по мнению большинства, дочь звезд растет эффектной красоткой.

«Красивая девочка!», «Кудряшка Сью!»

— забросали комплиментами именинницу.