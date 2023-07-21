Кеосаян локти кусает: Хмельницкая завела горячего молодого любовника после развода

Алена Хмельницкая — яркий пример того, что после развода жизнь только начинается. Актриса больше 20 лет жизни отдала Тиграну Кеосану и родила ему двоих детей. А режиссер променял ее на Маргариту Симоньян, о чем, вполне возможно, уже жалеет.

Объявив о разводе с супругом, актриса пропала с радаров. Хмельницкая перестала сниматься и посещать светские мероприятия. Завистники ликовали: «брошенка» погубила свою карьеру. Но спустя время звезда экрана громко заявила себе, вернувшись в российский кинематограф.

Назрели перемены к лучшему и в личной жизни. Актриса завела себе горячего любовника, который на 13 лет младше. Ожидал ли такого поворота Кеосаян, остается только гадать, но в том, что Хмельницкая счастлива, сомнений не остается.

Замуж за бизнесмена Александра Синюшина, с которым познакомилась на вечеринке общих друзей, красотка не спешит. Отсутствие штампа в паспорте совсем не мешает паре наслаждаться совместной жизнью и строить планы на будущее.