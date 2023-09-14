Кен из «Барби» рядом не стоял: при виде обновленного Шаляпина у людей отвисли челюсти

Хотя премьера фильма «Барби» состоялась уже несколько недель назад, ажиотаж вокруг нее не стихает. На этот раз популярный образ Кена примерил на себя певец Прохор Шаляпин. Выпускник «Фабрики звезд» опубликовал фотографии в компании русской Барби Тани Тузовой. Осторожно: от обилия розового может рябить в глазах!

Загорелый артист предстал в кадре в ярком пиджаке и с массивным ожерельем на шее. Позировавшая рядом модель украсила голову огромным «кукольным» бантом. Удивил Шаляпин и преображением во внешности. Артист превратился в блондина, а на фоне шоколадного загара его белоснежные зубы засияли ярче прежнего. Определенно, сходства со знаменитой куклой ему добиться удалось.

Подписчики исполнителя в комментариях разделились на два лагеря. Одни восхищаются обновленным имиджем звезды и нахваливают певца.

«Какой там Кен, Прохор в тысячу раз краше», — заявляют они.

Другие считают, что с яркими нарядами молодые люди перестарались.