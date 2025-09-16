Меню
Кэмерон уже работает над «Терминатором 7», но в ближайшие годы премьеру не ждите: всему виной — нейросети (и кое-что еще)

16 сентября 2025 08:27
О возвращении Арнольда Шварценеггера говорить пока рано.

«Терминатор» — редкий случай, когда первые части задали планку так высоко, что франшиза до сих пор не может ее догнать. Первые два фильма Кэмерона стали эталоном научной фантастики и экшена, а все последующие — то ли топтались на месте, то ли вызывали недоумение.

И вот теперь сам Джеймс Кэмерон подтвердил порталу CNN: он работает над новой историей. Значит, что «Терминатор 7» все же маячит на горизонте. Но радоваться пока рано.

В разговоре с CNN Кэмерон признался: придумать свежую историю становится труднее, чем в 80-х.

«Мне поручили написать нового “Терминатора”, но не могу далеко продвинуться. Все, что приходит в голову, мгновенно перегоняет сама реальность. Мы уже живем в эпохе научной фантастики», — сказал режиссер.

И правда: что может быть фантастичнее новостей о развитии военных ИИ, или об очередном витке ядерного напряжения между странами?

Франшиза всегда опиралась на страхи своего времени — холодная война, бунт машин, угроза катастрофы. Но сегодня этот «страшный будущий день» наступает без всякой Голливудской драматургии. Как встраивать в это развлечение — главный вопрос, на который Кэмерон пока не нашел ответа.

Добавим к этому тяжелое наследие «Темных судеб». Попытка перезапуска с новой героиней Дани Рамос и альтернативной временной линией не собрала ни восторгов, ни кассы.

Да и сам Кэмерон на том проекте сцепился с режиссером Тимом Миллером — настолько, что тот пообещал больше с ним не работать.

Кэмерон снова у руля — и это хорошая новость. Но он же и тот, кто первым признает: найти сюжет, который не обгонит жизнь, становится миссией почти невыполнимой.

Фото: Кадры из фильмов франшизы «Терминатор»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
