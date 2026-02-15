Кэмерон снял душераздирающий «Титаник», но на этой новинке 2025 года сам не сдержал слез: уже дважды пересмотрел

Заметил редкое качество, которое в Голливуде уже почти не сыщешь.

Джеймс Кэмерон редко раздает комплименты налево и направо. Человек, который снял душераздирающй «Титаник», обычно занят собственными блокбастерами. Но фильм Хлои Чжао «Хамнет» выбил его из колеи настолько, что режиссер не сдержал эмоций.

Кэмерон признался, что посмотрел эту картину дважды и оба раза плакал. Его поразило, как Чжао вообще удается работать в современном Голливуде и при этом сохранять такую эмпатию к героям. Он назвал суперсилой способность чувствовать и передавать это чувство зрителю.

Я смотрел "Хамнета" дважды и плакал несколько раз. Твоя суперсила — это эмпатия. Что, черт возьми, ты делаешь в Голливуде?

Видимо, не менее трогательная «Земля кочевников» не случайно получилась успешной — Чжао правда умеет снимать так, что ты проживаешь историю вместе с персонажами.

«Хамнет» вышел в 2025 году и успел получить восемь номинаций на «Оскар». В основе сюжета находится книга Мэгги О’Фаррелл, которая придумала трогательную версию того, как смерть 11-летнего сына повлияла на Уильяма Шекспира.

Молодой драматург преподает латынь в деревне, влюбляется в простую крестьянку, а потом жизнь подкидывает удар, который переворачивает все. Именно это горе, по задумке авторов, позже выльется в «Гамлета».

На Кинопоиске у фильма 7,7 балла, на IMDb — 8. Зрители отмечают, что картина удивительно легко смотрится, хотя действие происходит в XVI веке. Никакой музейной скуки: камера ловит шелест листвы, сырой воздух, ветер. Шекспир здесь показан обычным парнем, который не очень умеет работать руками, зато умеет чувствовать.

Главное, что остается после просмотра, — ощущение, что великое искусство рождается только на стыке огромной любви и страшной потери. Как и сказал Кэмерон — эмпатия во всей красе.