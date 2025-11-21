Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Кэмерон отрицает, но совпадений слишком много: Джек из «Титаника» действительно был реальным человеком — и он погиб на том корабле

Кэмерон отрицает, но совпадений слишком много: Джек из «Титаника» действительно был реальным человеком — и он погиб на том корабле

21 ноября 2025 12:19
Кэмерон отрицает, но совпадений слишком много: Джек из «Титаника» действительно был реальным человеком — и он погиб на том корабле

Доказательством послужило найденное письмо из прошлого.

«Титаник» существует для зрителей как трогательный миф, а дуэт Джека и Роуз — как один из самых узнаваемых любовных сюжетов мирового кино. Джеймс Кэмерон всегда подчеркивал, что герои вымышленные. Но история любит подбрасывать совпадения. И одно из них настолько точное и личное, что пройти мимо невозможно.

Письмо из прошлого

Речь о молодом пассажире третьего класса по имени Эрнест Томлин. Ему было чуть больше двадцати, он плыл в Америку в поисках новой жизни, и, как и экранный Джек, стоял на нижней палубе — среди людей, для которых «Титаник» был шансом начать сначала. Томлин прибыл из Ирландии, путешествовал один и, по воспоминаниям очевидцев, часто проводил вечера за карточными играми с такими же молодыми ребятами.

Кэмерон отрицает, но совпадений слишком много: Джек из «Титаника» действительно был реальным человеком — и он погиб на том корабле

За сутки до отплытия из европейского порта Квинстаун (сегодня — Кобх) Томлин написал своей матери длинное, тяжелое послание. И в нем — строки, которые заставляют сердце остановиться. Он признается, что его разрывают чувства из-за девушки по имени… Роуз.

Никому не говори, но я прибыл сюда, чтобы хорошенько поплакать, 24 часа назад, и это вернуло бы мне мою Роуз. Но ведь слезами этого не добиться, правда?

В конце он добавляет фразу, которая сегодня звучит как предсказание: «Мне жаль, что мне приходится вас всех покидать».

Не художественная реплика, не придуманный сценаристами монолог. Это настоящая запись молодого человека, которому не хватило места на спасательной шлюпке. Томлин погиб в ту же ночь, когда «Титаник» столкнулся с айсбергом.

Дорогая находка

Письмо долгое время хранилось в семье погибшего и передавалось по наследству. Теперь его выставили на аукцион. Минимальная оценка — 66 тысяч долларов. Наверняка, фильм Кэмерона сыграл в этом не последнюю роль.

Исследователи «Титаника», изучавшие письмо, отмечают, что совпадений с образом Джека действительно много: третий класс, молодость, поездка «в никуда», участие в играх, и самое удивительно — девушка по имени Роуз.

Кэмерон отрицает, но совпадений слишком много: Джек из «Титаника» действительно был реальным человеком — и он погиб на том корабле

Был ли Томлин когда-то упомянут в заметках, хрониках, документах, которые читал Джеймс Кэмерон? Мог ли режиссер случайно наткнуться на строку в архиве или услышать о подобном случае? Однозначного ответа нет. Кэмерон точно поведал эту грустную историю прежде, чем письмо добралось до широкой публики.

Ранее мы писали: «Поклялись на крови снять»: Кэмерон сразу после «Аватара» берется за другой долгожданный сиквел — фанаты требуют вторую часть уже 7 лет

Фото: Кадры из фильма «Титаник» (1997 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно «Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно Читать дальше 10 декабря 2025
«Не дает оторваться ни на секунду»: этот напряженный триллер заработал в 400 раз больше бюджета — сэкономили, отправив к актерам настоящих акул «Не дает оторваться ни на секунду»: этот напряженный триллер заработал в 400 раз больше бюджета — сэкономили, отправив к актерам настоящих акул Читать дальше 10 декабря 2025
Одна сцена в этом фильме СССР стоила $100 млн — вот что значит снимать без спецэффектов: «Матрица» и «Перл-Харбор» со своими рекордами даже не близко Одна сцена в этом фильме СССР стоила $100 млн — вот что значит снимать без спецэффектов: «Матрица» и «Перл-Харбор» со своими рекордами даже не близко Читать дальше 9 декабря 2025
Что общего у «Омерзительной восьмерки» и «Слова пацана»? Тарантино пришлось менять финал своего шедевра в последний момент Что общего у «Омерзительной восьмерки» и «Слова пацана»? Тарантино пришлось менять финал своего шедевра в последний момент Читать дальше 8 декабря 2025
Отменённый шедевр Миядзаки наверняка стал бы лучшим фильмом 80-х: почему Ghibli его «похоронила» и при чём здесь Сталин? Отменённый шедевр Миядзаки наверняка стал бы лучшим фильмом 80-х: почему Ghibli его «похоронила» и при чём здесь Сталин? Читать дальше 8 декабря 2025
Убил Базза, кошмарил Бо: Вуди в «Истории игрушек» хотели сделать жестоким злодеем – почему Disney передумал в последний момент? Убил Базза, кошмарил Бо: Вуди в «Истории игрушек» хотели сделать жестоким злодеем – почему Disney передумал в последний момент? Читать дальше 7 декабря 2025
Переврали и оскорбили: китайцы на дух не переносили диснеевскую «Мулан» — но лишь до тех пор, пока не вышел ремейк Переврали и оскорбили: китайцы на дух не переносили диснеевскую «Мулан» — но лишь до тех пор, пока не вышел ремейк Читать дальше 7 декабря 2025
«100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия «100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия Читать дальше 10 декабря 2025
«Один из самых впечатляющих»: европейцы разглядели шедевр в этой мрачной фантастике из СССР — после «Сталкера» думали, что лучше уже не будет «Один из самых впечатляющих»: европейцы разглядели шедевр в этой мрачной фантастике из СССР — после «Сталкера» думали, что лучше уже не будет Читать дальше 10 декабря 2025
«Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне «Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне Читать дальше 10 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше