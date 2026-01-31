Оповещения от Киноафиши
Кэмерон оставил в «Аватаре 3» пасхалку, которая разбивает сердце: присмотритесь к Нейтири — и вы все поймете

Кэмерон оставил в «Аватаре 3» пасхалку, которая разбивает сердце: присмотритесь к Нейтири — и вы все поймете

31 января 2026 13:55
Кэмерон оставил в «Аватаре 3» пасхалку, которая разбивает сердце: присмотритесь к Нейтири — и вы все поймете

На фоне вселенских столкновений разыгрывается личная драма.

В третьем фильме франшизы «Аватар» («Пламя и пепел»), Нейтири предстает в глубоком трауре. За деталями ее ритуального наряда легко упустить главное: на ее шее теперь висит колье старшего сына, Нетейама, погибшего в финале «Пути воды».

Эта молчаливая деталь — язык скорби у народа на’ви, который Джеймс Кэмерон развивал все эти годы, но зрители его часто не замечали.

Традиция передавать украшения в память об ушедших началась еще в первом фильме. В удаленной сцене доктор Грейс Огастин носит кулон Сильванин, старшей сестры Нейтири, убитой людьми. Позже этот кулон унаследует ее дочь, Кири. А Джейк Салли после гибели своего соперника Цу’тея появляется в его церемониальном ожерелье.

Кэмерон оставил в «Аватаре 3» пасхалку, которая разбивает сердце: присмотритесь к Нейтири — и вы все поймете

Стоит отметить, что эта история именно с Нейтири играет новыми красками. Надев ожерелье Нетейама, она буквально носит свое горе на шее. Оно становится символом ее вины, утраты и боли, которые тяготят ее в первой части фильма. Этот визуальный прием заменяет длинные монологи, говоря с аудиторией на языке намеков.

Кульминация этой истории — в финале «Пламени и пепла». Когда Нейтири обретает внутреннее спокойствие и готовится к новой битве, она снимает ожерелье. В параллельной сцене его надевает дух Нетейама в загробном мире на’ви, символизируя освобождение матери от бремени скорби и вечную связь с сыном.

Так, через, казалось бы, рядовую деталь костюма, создатели раскрывают целую философию: памяти, утраты и исцеления. Но некоторые зрители режиссерского замысла не поняли.

Фото: Кадры из фильма «Аватар: Пламя и пепел» (2025 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова


