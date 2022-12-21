Кем старуха Шапокляк была в молодости: вердикт россиян заставит ахнуть

Старуха Шапокляк — яркий отрицательный персонаж из мультфильма «Крокодил Гена». При ее создании художники постарались придерживаться образа злой и мелочной женщины, которая на самом деле страдает от отсутствия друзей. Кроме того, в картине героиня обрела стильный наряд и поразительную ловкость в изобретении разных подлостей.

Несмотря на то, что с момента выхода мультфильма прошло уже более полувека, россияне в Сети до сих пор строят предположения, кем же Шапокляк была в молодости. И некоторые из этих предположений весьма неожиданные. Например, ее манера одеваться отсылает к выпускницам Смольного института благородных девиц. Ездить на крышах поезда Шапокляк могла научиться во время Гражданской войны, а навыкам воровства — из-за репрессий и отбывания наказания. Кроме того, в ее прошлом была и служба в органах, ведь где еще она могла бы овладеть знаниями по управлению самолетом, а про это она хвастается в мультфильме.

Известно точно лишь то, что прозвище героини произошло от названия складной шляпки. Шапокляки активно носили в XIX веке.