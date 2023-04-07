Кем стала самая красивая девочка в мире: ахнете, когда увидите (фото)
Богиня, сошедшая на землю.
Дочь бывшего футболиста и домохозяйки Кристина Пименова была настолько красивой, что к ее родителям подходили прохожие, чтобы выразить свое восхищение. В 8 лет малышка вовсю сотрудничала с Prada, Burberry и Armani, позже она снялась в кино и стала главной героиней детской мобильной игры.
17-летняя Кристина по-прежнему продолжает заниматься моделингом, но не так активно, как раньше. Мировая популярность не испортила ее. В личном блоге она написала: «Помни, что красота внутри». С возрастом девушка не растеряла привлекательность. Правильные черты лица, прямой аккуратный нос и полные губы — Кристина словно сошла с полотна художника эпохи Возрождения.
«Ты похожа на одну из тех звезд, что Маленький принц наблюдает в пустыне. С такой красотой ты, должно быть, богиня, которая шествует по Земле», — пишут поклонники девушки, глубоко тронутые ее пленительным изяществом.