Кем стала самая красивая девочка в мире: ахнете, когда увидите (фото)

Дочь бывшего футболиста и домохозяйки Кристина Пименова была настолько красивой, что к ее родителям подходили прохожие, чтобы выразить свое восхищение. В 8 лет малышка вовсю сотрудничала с Prada, Burberry и Armani, позже она снялась в кино и стала главной героиней детской мобильной игры.

17-летняя Кристина по-прежнему продолжает заниматься моделингом, но не так активно, как раньше. Мировая популярность не испортила ее. В личном блоге она написала: «Помни, что красота внутри». С возрастом девушка не растеряла привлекательность. Правильные черты лица, прямой аккуратный нос и полные губы — Кристина словно сошла с полотна художника эпохи Возрождения.