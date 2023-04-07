Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Кем стала самая красивая девочка в мире: ахнете, когда увидите (фото)

Кем стала самая красивая девочка в мире: ахнете, когда увидите (фото)

7 апреля 2023 13:30
Кем стала самая красивая девочка в мире: ахнете, когда увидите (фото)

Богиня, сошедшая на землю.

Дочь бывшего футболиста и домохозяйки Кристина Пименова была настолько красивой, что к ее родителям подходили прохожие, чтобы выразить свое восхищение. В 8 лет малышка вовсю сотрудничала с Prada, Burberry и Armani, позже она снялась в кино и стала главной героиней детской мобильной игры.

17-летняя Кристина по-прежнему продолжает заниматься моделингом, но не так активно, как раньше. Мировая популярность не испортила ее. В личном блоге она написала: «Помни, что красота внутри». С возрастом девушка не растеряла привлекательность. Правильные черты лица, прямой аккуратный нос и полные губы — Кристина словно сошла с полотна художника эпохи Возрождения.

Кем стала самая красивая девочка в мире: ахнете, когда увидите (фото)

«Ты похожа на одну из тех звезд, что Маленький принц наблюдает в пустыне. С такой красотой ты, должно быть, богиня, которая шествует по Земле», — пишут поклонники девушки, глубоко тронутые ее пленительным изяществом.

Фото: Соцсети
Ксения Тиманина
Ксения Тиманина
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
3 комментария
Related video