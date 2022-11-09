Кем работала Деми Мур до того, как прославиться: таких людей в России презирают
Актриса сменила несколько профессий.
До того как завоевать мировую славу, звезда Голливуда соглашалась на сомнительные работы. Одну из них можно назвать, мягко говоря, недостойной.
Деми Мур рано взяла ответственность за свою жизнь, съехав от родителей в 16 лет. Будущая актриса бросила школу и решила стать моделью. Однако средств на проживание Мур не хватало, поэтому ей пришлось искать новый источник заработка.
Наконец, артистка нашла денежную вакансию — Деми предложили место коллектора в агентстве по выбиванию долгов. Позднее Мур с ужасом рассказывала, как ей приходилось говорить людям разные гадости, чтобы вытрясти с них деньги.
Эта сомнительная деятельность вскоре надоела будущей звезде. Деми Мур переключилась на актерство, и здесь ей улыбнулась удача. Через несколько лет артистка сыграла главные роли в картинах «Только большое чувство», «Привидение» и «Стриптиз». Мур стала одной из самых ярких звезд Голливуда, а ее коллекторское прошлое навсегда осталось позади.