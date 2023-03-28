Кем на Западе считают Бабу-ягу: от ответа каждый россиянин схватится за голову

Бабой-ягой пугали непослушных детей с древних времен. Но личность этой зловещей старухи не так проста, как кажется на первый взгляд.

Героиню славянских сказок уже давно изучают за рубежом. По словам иностранцев, Баба-яга — сложный и парадоксальный персонаж. Ее феномен состоит в том, что с одной стороны старуха символизирует мать-природу, а с другой — сама природа восстает против нее и того вреда, который Баба-яга причиняет. Такого просто не может быть, поэтому сказочную ведьму считают аномалией.

Кроме того, иностранцам интересно и происхождение ее имени.

Их смущает слово «баба», ведь какая из этой старушки бабушка? А вот «яга» вполне уместна — есть версия, что под этим подразумевается «змея».

Такая расшифровка может шокировать россиян, ведь это прямая отсылка к змею-искусителю, то есть к сатане.

Действительно, в сказках Баба-яга часто ведет себя неоднозначно. Она то помогает главным персонажам, то, наоборот, вредит им. А тех, кто не может выполнить ее требования, Баба-яга вообще съедает без зазрения совести.